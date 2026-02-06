Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс "с открытыми глазами"
- 06 февраля, 2026
- 09:42
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вступает в дипломатический процесс, учитывая опыт прошедшего года и твердо отстаивая свои права.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Иран вступает в дипломатию с открытыми глазами и ясной памятью о событиях прошедшего года. Мы действуем добросовестно и твердо отстаиваем свои права", - написал он.
Арагчи подчеркнул, что равноправие сторон, взаимное уважение и учет взаимных интересов – необходимые условия любого устойчивого соглашения.
Отметим, что сегодня США и Иран проведут в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
