    Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс "с открытыми глазами"

    В регионе
    • 06 февраля, 2026
    • 09:42
    Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс с открытыми глазами

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран вступает в дипломатический процесс, учитывая опыт прошедшего года и твердо отстаивая свои права.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    "Иран вступает в дипломатию с открытыми глазами и ясной памятью о событиях прошедшего года. Мы действуем добросовестно и твердо отстаиваем свои права", - написал он.

    Арагчи подчеркнул, что равноправие сторон, взаимное уважение и учет взаимных интересов – необходимые условия любого устойчивого соглашения.

    Отметим, что сегодня США и Иран проведут в Омане переговоры по ядерной программе Тегерана. Иранскую делегацию возглавит Арагчи, американскую - спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq
