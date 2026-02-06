İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq

    Region
    • 06 fevral, 2026
    • 09:58
    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq

    İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi bəyan edib ki, Tehran diplomatik prosesə ötən ilin təcrübəsini nəzərə alaraq və öz hüquqlarını qətiyyətlə müdafiə edərək daxil olur.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "İran diplomatiyaya açıq gözlə və ötən ilin hadisələrini aydın şəkildə xatırlayaraq daxil olur. Biz vicdanla hərəkət edirik və öz hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edirik", - o bildirib.

    A.Əraqçi vurğulayıb ki, tərəflərin bərabərliyi, qarşılıqlı hörmət və qarşılıqlı maraqların nəzərə alınması - hər hansı davamlı razılaşmanın zəruri şərtləridir.

    Qeyd edək ki, bu gün ABŞ və İran Omandа Tehranın nüvə proqramı üzrə danışıqlar keçirəcək. İran nümayəndə heyətinə A.Əraqçi, ABŞ nümayəndə heyətinə isə ABŞ prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff rəhbərlik edəcək.

    İran Abbas Əraqçi ABŞ
    Арагчи: Иран вступает в дипломатический процесс "с открытыми глазами"

    Son xəbərlər

    10:11

    Ramin Məmmədov Sumqayıtda dini ibadətgahları ziyarət edib

    Din
    10:10

    Milli Məclisin növbəti plenar iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Milli Məclis
    10:08

    Azərbaycan və Niderland ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    09:58

    Əraqçi: Diplomatik prosesə hüquqlarımızı qətiyyətlə müdafiə edərək daxil oluruq

    Region
    09:49

    Rusiyada saxlanılan şəxsə işgəncə verilməsi ilə bağlı beş polis əməkdaşı həbs edilib

    Region
    09:47

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real"ın futbolçusu "Benfika"ya qarşı hər iki oyunda meydana çıxmayacaq

    Futbol
    09:43
    Foto

    Rəşad Nəbiyev startap nümayəndələri ilə dəstək mexanizmlərini müzakirə edib

    İKT
    09:35

    Norveçdə keçmiş baş nazir barəsində Epşteyn işi üzrə istintaq başlayıb

    Digər ölkələr
    09:31

    KİV: Vens fevralın 9-10-da Ermənistan və Azərbaycana səfər edəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti