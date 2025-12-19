ABŞ "Green Card" lotereyasını müvəqqəti dayandıracaq
Digər ölkələr
- 19 dekabr, 2025
- 09:37
ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem vətəndaşlıq və miqrasiya xidmətinə "Green Card" kimi tanınan DV1 (Diversity Immigrant Visa Program) proqramını müvəqqəti dayandırmaq göstərişini verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" ABŞ vətəndaşlıq və miqrasiya xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
"USCIS" saytındakı məlumata görə, proqram hər il 50 min miqrasiya vizasının verilməsini nəzərdə tutur.
Son xəbərlər
10:19
Naxçıvanda 3 mindən çox fermer əkinlərini EKTİS-də bəyan edibASK
10:15
Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçirMaliyyə
10:15
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında bu gün bir oyun keçiriləcəkKomanda
10:02
Xalq rəssamı: İş rejimim çox ağırdır, akademiyadan emalatxanaya gələndə maşında yatıram – MÜSAHİBƏİncəsənət
09:58
Video
Sumqayıtda hotel yanırHadisə
09:49
Ermənistan XİN rəhbərinin müavini Dövlət Departamentində danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
09:47
Azərbaycan neftinin qiyməti 64 dollara yaxınlaşıbEnergetika
09:40
Azərbaycan Basketbol Liqası: X turda daha iki görüş baş tutacaqKomanda
09:38