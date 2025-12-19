WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    ABŞ "Green Card" lotereyasını müvəqqəti dayandıracaq

    • 19 dekabr, 2025
    • 09:37
    ABŞ Green Card lotereyasını müvəqqəti dayandıracaq

    ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem vətəndaşlıq və miqrasiya xidmətinə "Green Card" kimi tanınan DV1 (Diversity Immigrant Visa Program) proqramını müvəqqəti dayandırmaq göstərişini verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" ABŞ vətəndaşlıq və miqrasiya xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "USCIS" saytındakı məlumata görə, proqram hər il 50 min miqrasiya vizasının verilməsini nəzərdə tutur.

    ABŞ İmmiqrasiya “Yaşıl Kart”
    США временно приостановят розыгрыш грин-карт
    Trump suspends green card lottery program

