    США временно приостановят розыгрыш грин-карт

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 09:25
    Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что дала указание Службе гражданства и иммиграции США временно приостановить действие программы DV1 (Diversity Immigrant Visa Program), также известная как "Грин карта".

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters. со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

    Согласно информации на сайте USCIS, программа предусматривала ежегодное предоставление до 50 тыс. иммиграционных виз.

    ABŞ "Green Card" lotereyasını müvəqqəti dayandıracaq
    Trump suspends green card lottery program

