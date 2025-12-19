США временно приостановят розыгрыш грин-карт

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что дала указание Службе гражданства и иммиграции США временно приостановить действие программы DV1 (Diversity Immigrant Visa Program), также известная как "Грин карта".

Как передает Report, об этом сообщает Reuters. со ссылкой на Службу гражданства и иммиграции США.

Согласно информации на сайте USCIS, программа предусматривала ежегодное предоставление до 50 тыс. иммиграционных виз.