Подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна был найден мертвым

Подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна и убийстве профессора Массачусетского технологического института был найден мертвым в складском помещении в американском штате Нью-Гэмпшир.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, полиция установила, что погибший - 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, студент Университета Брауна. По предварительным данным, он покончил с собой.

Следствие считает, что Валенте может быть причастен как к стрельбе в Университете Брауна, так и к убийству профессора MIT Нуну Лурейру, застреленного в своем доме в понедельник. В результате стрельбы в Брауне 13 декабря погибли два человека, девять получили ранения.

Ранее ФБР заявляло об отсутствии доказательств связи между этими преступлениями, однако расследование продолжается.