Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии

    Подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна был найден мертвым

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 10:19
    Подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна был найден мертвым

    Подозреваемый в стрельбе в Университете Брауна и убийстве профессора Массачусетского технологического института был найден мертвым в складском помещении в американском штате Нью-Гэмпшир.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, полиция установила, что погибший - 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, студент Университета Брауна. По предварительным данным, он покончил с собой.

    Следствие считает, что Валенте может быть причастен как к стрельбе в Университете Брауна, так и к убийству профессора MIT Нуну Лурейру, застреленного в своем доме в понедельник. В результате стрельбы в Брауне 13 декабря погибли два человека, девять получили ранения.

    Ранее ФБР заявляло об отсутствии доказательств связи между этими преступлениями, однако расследование продолжается.

    Университет Брауна ФБР Нуну Лурейру расследование
    ABŞ-də universitetdə atışma törətməkdə şübhəli bilinən şəxs ölü tapılıb

    Последние новости

    11:45

    В Азербайджане обозначили стратегические направления рыболовства

    АПК
    11:33

    Ильхам Алиев обратился к участникам международного научно-практического конгресса

    Внутренняя политика
    11:32

    Агентство пищевой безопасности призвало граждан к осторожности при покупке алкоголя

    Здоровье
    11:27

    Милли Меджлис примет заявление в ответ на резолюцию Европарламента

    Внешняя политика
    11:24

    В 2025 году освоена почти половина установленной рыбной квоты в Каспийском море

    АПК
    11:18

    Началось пленарное заседание Милли Меджлиса, будет рассмотрен Акт об амнистии

    Милли Меджлис
    11:08
    Фото

    В Баку завершается реставрация крыши исторического дома

    Другие
    11:01

    Зеленский поблагодарил страны ЕС за решение о выделении Украине 90 млрд евро

    Другие страны
    10:51

    Агентство по регулированию энергетики выбирает аудитора

    Финансы
    Лента новостей