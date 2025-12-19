Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
İnfrastruktur
- 19 dekabr, 2025
- 09:15
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 26, 27, 28 və 29 dekabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edib.
"Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Qatar Bakıdan Ağstafaya saat 08:30-da, Ağstafadan Bakıya isə saat 17:12-də yola düşəcək.
Eyni zamanda, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər etmək olar.
Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və yaxud "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
Son xəbərlər
09:17
İlin mediası – "Tech Xəbər" seçildiİKT
09:15
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
09:13
Sabunçuda avtoqəza olub, ölən varHadisə
09:08
Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)Maliyyə
09:02
Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilirFutbol
08:54
Foto
Heydər Əliyev Mərkəzində "And və Qafqaz dağları arasında təxəyyül dünyası" sərgisinin açılışı olubMədəniyyət siyasəti
08:50
Banqladeşdə etirazlarda yandırılan ofislərdən 25 jurnalist xilas edilibDigər ölkələr
08:49