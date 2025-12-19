Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Инфраструктура
- 19 декабря, 2025
- 09:32
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные рейсы поездов по направлению Баку-Агстафа-Баку на 26, 27, 28 и 29 декабря с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса.
Ою этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.
Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку – в 17:20. Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку–Газах–Баку.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение "ADY Mobile".
