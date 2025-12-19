Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    • 19 декабря, 2025
    • 09:32
    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные рейсы поездов по направлению Баку-Агстафа-Баку на 26, 27, 28 и 29 декабря с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса.

    Ою этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

    Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку – в 17:20. Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку–Газах–Баку.

    Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение "ADY Mobile".

    АЖД Баку-Агстафа-Баку
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    Последние новости

    10:12

    В одном из отелей Сумгайыта вспыхнул пожар

    Происшествия
    10:10

    Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $64

    Энергетика
    09:55

    Азербайджан увеличил импорт бензина из ОАЭ в 25 раз

    Энергетика
    09:54

    Японская JOGMEC рассматривает расширение геологоразведочных проектов в Казахстане

    В регионе
    09:39

    Ваан Костанян проведет переговоры в Госдепартаменте США

    Другие страны
    09:32

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    09:25

    США временно приостановят розыгрыш грин-карт

    Другие страны
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.12.2025)

    Финансы
    09:13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.12.2025)

    Финансы
    Лента новостей