Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначило дополнительные рейсы поездов по направлению Баку-Агстафа-Баку на 26, 27, 28 и 29 декабря с целью удовлетворения растущего пассажирского спроса.

Ою этом сообщает Report со ссылкой на акционерное общество.

Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку – в 17:20. Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку–Газах–Баку.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение "ADY Mobile".