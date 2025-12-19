Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilir
Futbol
- 19 dekabr, 2025
- 09:02
Misli Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu - XVI turuna start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Kəpəz" Yevlax şəhər stadionunda "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək. Kamal Umudlunun idarə edəcəyi görüş saat 14:00-da start götürəcək.
"Turan Tovuz" hazırda 24 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb.. Hesabında 9 xal olan "Kəpəz" 12 komandanın sıralamasında onuncudur.
Misli Premyer Liqası
II dövrə, XVI tur
19 dekabr
14:00. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov.
VAR: Nicat İsmayıllı.
AVAR: Şirmamed Mamedov.
Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.
AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.
Yevlax şəhər stadionu
Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
09:17
İlin mediası – "Tech Xəbər" seçildiİKT
09:15
Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilibİnfrastruktur
09:13
Sabunçuda avtoqəza olub, ölən varHadisə
09:08
Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)Maliyyə
09:02
Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilirFutbol
08:54
Foto
Heydər Əliyev Mərkəzində "And və Qafqaz dağları arasında təxəyyül dünyası" sərgisinin açılışı olubMədəniyyət siyasəti
08:50
Banqladeşdə etirazlarda yandırılan ofislərdən 25 jurnalist xilas edilibDigər ölkələr
08:49