WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilir

    Futbol
    • 19 dekabr, 2025
    • 09:02
    Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilir

    Misli Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu - XVI turuna start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.

    "Kəpəz" Yevlax şəhər stadionunda "Turan Tovuz"la üz-üzə gələcək. Kamal Umudlunun idarə edəcəyi görüş saat 14:00-da start götürəcək.

    "Turan Tovuz" hazırda 24 xalla 5-ci yerdə qərarlaşıb.. Hesabında 9 xal olan "Kəpəz" 12 komandanın sıralamasında onuncudur.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVI tur

    19 dekabr

    14:00. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Kərim Zeynalov, Əkbər Əhmədov.

    VAR: Nicat İsmayıllı.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    Yevlax şəhər stadionu

    Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası "Kəpəz" klubu "Turan Tovuz" klubu XVI tur

    Son xəbərlər

    09:17

    İlin mediası – "Tech Xəbər" seçildi

    İKT
    09:15

    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:13

    Sabunçuda avtoqəza olub, ölən var

    Hadisə
    09:08

    Masazırın bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (19.12.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Azərbaycan Premyer Liqasında 2025-ci ilin sonuncu turuna start verilir

    Futbol
    08:54
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "And və Qafqaz dağları arasında təxəyyül dünyası" sərgisinin açılışı olub

    Mədəniyyət siyasəti
    08:50

    Banqladeşdə etirazlarda yandırılan ofislərdən 25 jurnalist xilas edilib

    Digər ölkələr
    08:49

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.12.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti