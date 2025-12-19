İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Aİ Kanadanın SAFE müdafiə proqramında iştirakını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 21:31
    Aİ Kanadanın SAFE müdafiə proqramında iştirakını dəstəkləyib

    Avropa İttifaqı (Aİ) üzvü olan dövlətlərin daimi nümayəndələri qitənin müdafiə məqsədləri üçün maliyyə mexanizmi olan SAFE ("Security Action for Europe") proqramı çərçivəsində Kanada ilə ikitərəfli saziş layihəsini təsdiq ediblər.

    "Report" bu barədə xarici mediaya istinadən xəbər verir.

    "Kanada 150 milyard avro həcmində müdafiə proqramında iştirak edən ilk qeyri-Avropa ölkəsi olacaq, bu alət prioritet vasitələrə xüsusi diqqət yetirməklə birgə satınalmalarla müdafiə sənayesi istehsalına sərmayə qoymaq istəyən Aİ-yə üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənir", - Aİ Şurasının dərc etdiyi bəyanatda qeyd olunub.

    Aİ-nin qiymətləndirməsinə görə, qəbul edilmiş qərar Avropa İttifaqı və Kanadanın təhlükəsizlik, müdafiə sahəsində əlaqələrini dərinləşdirmək, birgə əməkdaşlığını daha da gücləndirmək istəyini əks etdirir.

    Brüssel xatırladıb ki, SAFE-ə əsasən, satınalma müqavilələri Aİ, Avropa İqtisadi Zonasının dövlətləri - Avropa Azad Ticarət Assosiasiyası və Ukrayna xaricində istehsal edilən xammalın dəyərinin son məhsulun komponentlərinin qiymətləndirilmiş dəyərinin 35%-dən çox olmadığına təminat verməlidir.

    Bəyanatda qeyd edilib ki, Kanadanın SAFE-də iştirakının dərəcəsi Ottavanın maliyyə töhfəsindən asılı olacaq.

    SAFE Kanada Avropa İttifaqı
    В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе SAFE

    Son xəbərlər

    21:39

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Aİ Kanadanın SAFE müdafiə proqramında iştirakını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    21:22

    Ukrayna və ABŞ-nin bugünkü danışıqlarına yeni iştirakçılar cəlb edilib

    Digər ölkələr
    21:19

    Aleksandr İsak İsveçdə ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib

    Futbol
    21:19

    Ukrayna Rusiyanın Pokrovska yerləşdirdiyi onlarla texnikanın məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:12

    Fransa parlamentində büdcə ilə bağlı razılıq əldə olunmayıb

    Digər ölkələr
    21:10
    Foto

    SOCAR-ın 2026-ci il üzrə büdcəsinin yekunlaşdırılması tapşırığı verilib

    Daxili siyasət
    20:51

    Azərbaycan-ABŞ Strateji İşçi Qrupunun ilk iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    20:46
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi təqsirləndirilən şəxslərin son söz çıxışları ilə davam etdirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti