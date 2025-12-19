В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе SAFE
- 19 декабря, 2025
- 20:19
Постоянные представители государств-членов ЕС одобрили проект двустороннего соглашения с Канадой в рамках финансового механизма Евросоюза для оборонных целей SAFE (Security Action for Europe).
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
"Канада станет первой неевропейской страной, участвующей в оборонном инструменте SAFE в 150 млрд евро, который поддерживает государства-члены ЕС, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство посредством совместных закупок, уделяя особое внимание приоритетным средствам", - говорится в опубликованном коммюнике Совета ЕС.
По оценке ЕС, принятое решение "отражает общее стремление Евросоюза и Канады углубить свои связи в области безопасности и обороны и еще больше укрепить совместное оборонное сотрудничество".
В Брюсселе напомнили, что в соответствии с SAFE, контракты на закупки должны гарантировать, что стоимость компонентов, произведенных за пределами ЕС, государств Европейской экономической зоны - Европейской ассоциации свободной торговли и Украины, не превышает 35% от сметной стоимости компонентов конечного продукта.
В коммюнике отмечается, что степень участия Канады в SAFE зависит от внесения Оттавой финансового взноса.