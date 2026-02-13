Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент: Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мира

    Внешняя политика
    • 13 февраля, 2026
    • 23:07
    Считаю, что, выступив с инициативой о создании организации с большим будущим - Совета мира, Президент Трамп проделал большую работу.

    Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью азербайджанским журналистам в Мюнхене.

    "Многие страны просто игнорировали его. Полагаться исключительно на международное право недостаточно для решения своих проблем. И пример Азербайджана действительно демонстрирует это. Таким образом, возникновение нового мирового порядка или новой системы межправительственных отношений определенно должно было произойти. Вопрос заключался лишь в том, кто возьмет на себя ответственность сделать этот шаг. И я считаю, что Президент Трамп проделал большую работу, инициировав создание Совета мира – института, который имеет большое будущее", - сказал Президент.

