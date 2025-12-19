KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib
Digər ölkələr
- 19 dekabr, 2025
- 21:55
Dubay Beynəlxalq Hava Limanında güclü leysan və ildırımlı yağışlar səbəbindən 200-dən çox reys gecikdirilib və ya ləğv edilib.
"Report" bu barədə xarici mediaya istiunadən xəbər verir.
Məlumata görə, hava limanında 214 reys gecikib və ya ləğv edilib. Belə ki, 159 təyyarənin eniş, 46 təyyarənin isə uçuş vaxtı yubanıb. Doqquz reys ləğv edilib.
Son xəbərlər
22:31
Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyibDigər ölkələr
22:28
Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edirDigər ölkələr
22:25
BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıbDigər ölkələr
22:21
"NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıbDigər ölkələr
22:01
Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yoxDigər ölkələr
21:55
KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilibDigər ölkələr
21:55
Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutubKomanda
21:42
KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıbDigər ölkələr
21:39