İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    • 19 dekabr, 2025
    • 21:55
    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Dubay Beynəlxalq Hava Limanında güclü leysan və ildırımlı yağışlar səbəbindən 200-dən çox reys gecikdirilib və ya ləğv edilib.

    "Report" bu barədə xarici mediaya istiunadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hava limanında 214 reys gecikib və ya ləğv edilib. Belə ki, 159 təyyarənin eniş, 46 təyyarənin isə uçuş vaxtı yubanıb. Doqquz reys ləğv edilib.

    Dubay Aeroport aviareys
    СМИ: В аэропорту Дубая задержали и отменили более 200 рейсов

    Son xəbərlər

    22:31

    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

    Digər ölkələr
    22:25

    BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    22:21

    "NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Digər ölkələr
    22:01

    Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yox

    Digər ölkələr
    21:55

    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    21:55

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub

    Komanda
    21:42

    KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıb

    Digər ölkələr
    21:39

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti