İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub

    Komanda
    • 19 dekabr, 2025
    • 21:55
    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunda "Ordu" kollektivi "Lənkəran"la üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan oyun "Ordu"nun 84:72 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" isə "Quba"nı (78:69) məğlub edib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.

    basketbol "Ordu" basketbol klubu Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    22:31

    Rubio dekabrın 20-də Floridada keçiriləcək danışıqlarda iştirakını istisna etməyib

    Digər ölkələr
    22:28

    Rubio dekabrın sonuna qədər Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə razılaşmaya ümid edir

    Digər ölkələr
    22:25

    BMT Cənubi Sudan hökumətini əməkdaşının öldürülməsini araşdırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    22:21

    "NYMEX"də platin qiymətləri 17 ilin ən yüksək səviyyəsinə çatıb

    Digər ölkələr
    22:01

    Rubio: Razılaşma barədə qərarı Rusiya və Ukrayna qəbul etməlidir, ABŞ yox

    Digər ölkələr
    21:55

    KİV: Dubay aeroportunda 200-dən çox aviareys gecikib və ya ləğv edilib

    Digər ölkələr
    21:55

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub

    Komanda
    21:42

    KİV: Yelisey sarayının baş ofisiantı iki il ərzində iqamətgahdan qab-qacaq oğurlayıb

    Digər ölkələr
    21:39

    Quterreş husiləri saxlanılan BMT əməkdaşlarını dərhal azad etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti