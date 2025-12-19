Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub
Komanda
- 19 dekabr, 2025
- 21:55
Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, B qrupunda "Ordu" kollektivi "Lənkəran"la üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan oyun "Ordu"nun 84:72 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" isə "Quba"nı (78:69) məğlub edib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.
