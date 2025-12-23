İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 16:40
    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev vətəndaşların növbəti qəbulunu keçirib.

    Bu barədə "Report"a Komitədən məlumat verilib.

    Qəbulda vətəndaşların müraciətləri diqqətlə dinlənilib və bildirilib ki, qaldırılan məsələlər müvafiq qaydada araşdırılacaq və qanunvericiliyə uyğun şəkildə həll ediləcəkdir.

    Komitə sədri bildirib ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə uyğun olaraq, ilk növbədə qəzalı və ağır şəraitdə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər mərhələli şəkildə köçürülür. Vətəndaşların müraciətləri əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdış, köçürülmənin prinsipləri, sorğularda iştirak, məşğulluq, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, kommunal xidmətlər, status, vahid aylıq müavinət və digər sosial məsələlərə dair olub.

    Vətəndaş qəbulu "Qaçqınkom" Rövşən Rzayev “Böyük Qayıdış”

    Son xəbərlər

    17:26

    Rövşən Nəcəf: "Türkiyədəki investisiya qərarlarımız uzunmüddətli dayanıqlı dəyər yaratma prinsipi əsasında formalaşdırılır"

    Energetika
    17:25

    Müəlliflər patentdən əldə edilən gəlirin 50 faizini qonorar kimi ala biləcək

    Milli Məclis
    17:22

    Bakıda taksi buraxılış vəsiqəsinin alınması üçün son müddət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    17:20

    İnsanın klonlaşdırılması üsulları patent obyektləri kimi qəbul edilməyəcək

    Milli Məclis
    17:20

    Azərbaycanda patent alınması ilə bağlı prosedurlar sadələşdiriləcək

    Elm və təhsil
    17:19
    Foto

    MEDİA könüllüləri "AnewZ" beynəlxalq televiziya kanalı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    17:18

    Elmar Baxşıyev "Araz-Naxçıvan"dan ayrıldığını təsdiqləyib

    Futbol
    17:06

    Milli Məclisin dekabrın 26-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Milli Məclis
    17:05

    Azərbaycan energetika sahəsində yeni dövlət standartları qəbul edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti