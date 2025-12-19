Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    ЕС отложил подписание соглашения с блоком Меркосур на будущий год

    Другие страны
    • 19 декабря, 2025
    • 02:19
    ЕС отложил подписание соглашения с блоком Меркосур на будущий год

    Запланированное на субботу подписание соглашения о свободной торговле с южноамериканским блоком, в который входят Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай, отложено на 2026 год.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом лидерам стран ЕС заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Причиной стали вовсе не протесты фермеров, а то, что две страны ЕС оказались несговорчивы и не согласились с решением об окончательном оформлении договора, рассказали европейские дипломаты в кулуарах саммита. Эти страны названы не были, но известно, что самыми серьезными оппонентами этого договора всегда были Польша и Франция.

    Итальянский премьер Джорджа Мелони за день до этого заявила, что согласовала с председательствующей в блоке Бразилией возможность отсрочки подписания.

    Это необходимо для убеждения итальянского агросектора, что вместе с договором будут введены в действие и механизмы защиты.

    Ранее Совет ЕС достиг договоренности с парламентом о дополнительных механизмах защиты для фермеров ЕС, что дало "зеленый свет" для подписания. Чем окончится очередная задержка пока неясно.

    Европейские фермеры, получающие значительные субсидии и защиту от ввоза сельхозпродукции из других стран, опасаются, что производители Меркосур "завалят" рынок ЕС дешевой говядиной и птицей.

    Avropa İttifaqı ilə Mercosur arasında sazişin imzalanması baş tutmayıb

