    Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку

    Внешняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 16:21
    Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за солидарность и практическую поддержку в условиях вооруженной агрессии со стороны России.

    Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме главы Украины, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    "Украина выражает глубокую признательность Вам и народу Азербайджана за солидарность и практическую поддержку, проявленные в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации. Особенно высоко ценятся гуманитарная помощь, оказываемая для обеспечения функционирования объектов энергосистемы страны, участие в реконструкции освобожденного от оккупации города Ирпень в Киевской области, восстановлении здоровья и реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов", - говорится в письме.

    Ukrayna Prezidenti dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib
    President of Ukraine thanks Azerbaijan for support

