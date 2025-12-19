Президент Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Азербайджану за солидарность и практическую поддержку в условиях вооруженной агрессии со стороны России.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме главы Украины, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Украина выражает глубокую признательность Вам и народу Азербайджана за солидарность и практическую поддержку, проявленные в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации. Особенно высоко ценятся гуманитарная помощь, оказываемая для обеспечения функционирования объектов энергосистемы страны, участие в реконструкции освобожденного от оккупации города Ирпень в Киевской области, восстановлении здоровья и реабилитации украинских детей из прифронтовых регионов", - говорится в письме.