    Скончался мейханщик Агакерим

    Шоу-бизнес
    • 19 декабря, 2025
    • 16:52
    Скончался мейханщик Агакерим (Керим Новрузов).

    Об этом Report сообщил друг покойного Агамирза Мамедов.

    Отметим, что Керим Новрузов тяжело болел.

    Керим Новрузов родился в 1964 году в селе Маштага города Баку. В 1993 году он был удостоен золотой медали - высшей награды фестиваля Газельхан, посвященного поэту Алиаге Вахиду.

    Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib

