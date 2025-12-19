Скончался мейханщик Агакерим
- 19 декабря, 2025
- 16:52
Скончался мейханщик Агакерим (Керим Новрузов).
Об этом Report сообщил друг покойного Агамирза Мамедов.
Отметим, что Керим Новрузов тяжело болел.
Керим Новрузов родился в 1964 году в селе Маштага города Баку. В 1993 году он был удостоен золотой медали - высшей награды фестиваля Газельхан, посвященного поэту Алиаге Вахиду.
