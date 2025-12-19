Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Школьники специализированного интерната побывали в гостях у ФК "Карабах"

    Футбол
    • 19 декабря, 2025
    • 18:24
    Школьники специализированного интерната побывали в гостях у ФК Карабах

    Ученики Бакинской специальной общеобразовательной школы-интерната № 5 стали гостями футбольного клуба "Карабах".

    Как сообщает Report, во встрече приняли участие генеральный директор клуба Эмрах Челикель, президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов, главный тренер команды Гурбан Гурбанов и футболисты клуба.

    В теплой и дружеской атмосфере Гурбан Гурбанов и игроки пообщались со школьниками, ответили на их вопросы и сделали совместные фотографии.

    ФК "Карабах" школа-интернат встреча Гурбан Гурбанов
    Фото
    İnternat tipli xüsusi ümumtəhsil məktəbinin şagirdləri "Qarabağ" klubunun qonağı olublar
    Фото
    Students of specialized boarding school visit Qarabag FC

    Последние новости

    19:18

    Норвегия одобрила помощь Украине на $8,2 млрд

    Другие страны
    19:16

    Омбудсмен встретилась с членами национальной сборной по футболу среди ампутантов

    Внутренняя политика
    19:10

    Шавкат Мирзиёев поздравил Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    19:05

    Парламент Франции не достиг компромисса по бюджету на 2026 год

    Другие страны
    18:52

    Банк России не намерен отзывать свой иск к Euroclear

    В регионе
    18:48

    В Баку отметили 25-летие включения "Ичеришехер" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

    Внутренняя политика
    18:40

    Беларусь определила приоритеты развития на 2026–2030 годы

    Другие страны
    18:35

    ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б. п.

    В регионе
    18:24
    Фото

    Школьники специализированного интерната побывали в гостях у ФК "Карабах"

    Футбол
    Лента новостей