Школьники специализированного интерната побывали в гостях у ФК "Карабах"

Ученики Бакинской специальной общеобразовательной школы-интерната № 5 стали гостями футбольного клуба "Карабах".

Как сообщает Report, во встрече приняли участие генеральный директор клуба Эмрах Челикель, президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов, главный тренер команды Гурбан Гурбанов и футболисты клуба.

В теплой и дружеской атмосфере Гурбан Гурбанов и игроки пообщались со школьниками, ответили на их вопросы и сделали совместные фотографии.