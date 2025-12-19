Школьники специализированного интерната побывали в гостях у ФК "Карабах"
Футбол
- 19 декабря, 2025
- 18:24
Ученики Бакинской специальной общеобразовательной школы-интерната № 5 стали гостями футбольного клуба "Карабах".
Как сообщает Report, во встрече приняли участие генеральный директор клуба Эмрах Челикель, президент Профессиональной футбольной лиги Эльхан Самедов, главный тренер команды Гурбан Гурбанов и футболисты клуба.
В теплой и дружеской атмосфере Гурбан Гурбанов и игроки пообщались со школьниками, ответили на их вопросы и сделали совместные фотографии.
