Омбудсмен встретилась с членами национальной сборной по футболу среди ампутантов

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла членов национальной сборной по футболу среди ампутантов.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, встреча состоялась с участием советника ANAMA Фикрета Велиева, начальника отдела АФФА Наримана Ахундова, руководителя сборной Эльнура Садыгова, главного тренера Ровшана Гулиева, тренеров и игроков команды.

В ходе встречи Сабина Алиева подчеркнула, что интеграция лиц с инвалидностью в общество, усиление их социальной защиты и обеспечение равных возможностей являются одним из приоритетов государственной политики. Она также отметила, что институт омбудсмена продолжает деятельность по защите прав жертв мин, их реабилитации и укреплению социального обеспечения.

Было отмечено, что большинство спортсменов-ампутантов утратили здоровье в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в Первой и Второй Карабахских войнах, либо являются жертвами минного террора, продолжающегося и в постконфликтный период.

Затем по инициативе омбудсмена был продемонстрирован видеоролик, посвященный защите прав лиц с инвалидностью, их интеграции в общество и продвижению равных возможностей.