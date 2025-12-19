Омбудсмен встретилась с членами национальной сборной по футболу среди ампутантов

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внутренняя политика
    • 19 декабря, 2025
    • 19:16
    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева приняла членов национальной сборной по футболу среди ампутантов.

    Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, встреча состоялась с участием советника ANAMA Фикрета Велиева, начальника отдела АФФА Наримана Ахундова, руководителя сборной Эльнура Садыгова, главного тренера Ровшана Гулиева, тренеров и игроков команды.

    В ходе встречи Сабина Алиева подчеркнула, что интеграция лиц с инвалидностью в общество, усиление их социальной защиты и обеспечение равных возможностей являются одним из приоритетов государственной политики. Она также отметила, что институт омбудсмена продолжает деятельность по защите прав жертв мин, их реабилитации и укреплению социального обеспечения.

    Было отмечено, что большинство спортсменов-ампутантов утратили здоровье в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в Первой и Второй Карабахских войнах, либо являются жертвами минного террора, продолжающегося и в постконфликтный период.

    Затем по инициативе омбудсмена был продемонстрирован видеоролик, посвященный защите прав лиц с инвалидностью, их интеграции в общество и продвижению равных возможностей.

