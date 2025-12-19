Норвегия одобрила помощь Украине на $8,2 млрд

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере $8,2 млрд на 2026 год.

    Как передает Report, об этом написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

    "Мы благодарны Норвегии за ее долгосрочную военную и гуманитарную поддержку, которая является свидетельством истинного лидерства, приверженности и стратегической надежности. Спасибо за это премьер-министру Йонасу Гару Стёре, парламенту и всей Норвегии",- написал он.

    По его словам, такие вклады укрепляют способность Украины противостоять РФ и страна продолжит получать поддержку от своих союзников.

    "Каждое такое проявление поддержки - это гвоздь в крышку гроба намерений России навязать Европе страх и смятение", - подчеркнул Зеленский.

