Норвегия одобрила помощь Украине на $8,2 млрд

Парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере $8,2 млрд на 2026 год.

Как передает Report, об этом написал в соцсети Х президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы благодарны Норвегии за ее долгосрочную военную и гуманитарную поддержку, которая является свидетельством истинного лидерства, приверженности и стратегической надежности. Спасибо за это премьер-министру Йонасу Гару Стёре, парламенту и всей Норвегии",- написал он.

По его словам, такие вклады укрепляют способность Украины противостоять РФ и страна продолжит получать поддержку от своих союзников.

"Каждое такое проявление поддержки - это гвоздь в крышку гроба намерений России навязать Европе страх и смятение", - подчеркнул Зеленский.