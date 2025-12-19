Norveç Ukraynaya 8,2 milyard dollarlıq yardımı təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 19 dekabr, 2025
- 19:42
Norveç parlamenti 2026-cı il üçün Ukraynaya 8,2 milyard dollar məbləğində yardımı təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "X sosial" şəbəkəsində yazıb.
"Biz Norveçə həqiqi liderlik, sadiqliq və strateji etibarlılığın göstəricisi olan uzunmüddətli hərbi və humanitar dəstəyinə görə minnətdarıq. Baş nazir Yonas Qar Störe, parlament və bütün Norveçə təşəkkür edirik", - o yazıb.
Onun sözlərinə görə, belə töhfələr Ukraynanın Rusiya qarşısında müqavimət qabiliyyətini gücləndirir və ölkə müttəfiqlərindən dəstək almağa davam edəcək.
"Bu cür dəstəyin hər bir təzahürü Rusiyanın Avropaya qorxu və həyəcan aşılamaq niyyətinin tabutuna vurulan bir mismar kimidir", - Zelenski vurğulayıb.
Son xəbərlər
20:02
Foto
Cüdo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinin növbəti qalibləri müəyyənləşibFərdi
19:52
Foto
Baş Prokurorluqda türk dövlətlərinin ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə olunubXarici siyasət
19:48
Foto
"AnewZ" TV-nin hazırladığı "The oligarch's design" sənədli filminin rəsmi nümayişi olubMedia
19:47
Çexiya millisinin yeni baş məşqçisi müəyyənləşibFutbol
19:46
Türkiyə ABŞ-nin "Sezar" qanununu ləğv etməsini alqışlayıbDigər ölkələr
19:42
Norveç Ukraynaya 8,2 milyard dollarlıq yardımı təsdiqləyibDigər ölkələr
19:38
Türkiyədə Rusiya istehsalı olan qəzaya uğramış PUA aşkarlanıb - YENİLƏNİBRegion
19:32
Foto
Şərurda yeni avtomat meteoroloji stansiya quraşdırılıbEkologiya
19:28