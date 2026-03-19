Səudiyyə Ərəbistanının XİN başçısı: Fars körfəzi ölkələri eskalasiyaya eskalasiya ilə cavab verəcək
- 19 mart, 2026
- 04:48
Səudiyyə Ərəbistanı və Fars körfəzinin digər ərəb ölkələri İran tərəfindən gərginliyin hər hansı eskalasiyasına eskalasiya ilə cavab verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə 12 ərəb və müsəlman ölkəsinin xarici işlər nazirlərinin Ər-Riyadda keçirilən görüşündən sonra baş tutan mətbuat konfransında krallığın xarici işlər naziri Feysəl bin Fərhan Əl Səud bildirib. Onun çıxışını "Al Hadath" telekanalı yayımlayıb.
Səudiyyə diplomatiyasının rəhbəri vurğulayıb ki, əgər İran rəhbərliyi körfəzin ərəb dövlətlərinin onun hücumlarını dəf etmək iqtidarında olmadığını düşünübsə, ciddi yanlışlığa yol verib.
"Əgər Tehranda Fars körfəzinin ərəb dövlətlərinin onun aqressiv hərəkətlərinə qarşı dura bilməyəcəyini hesab edirdilərsə, bu, yanılmadır. Həm Səudiyyə Ərəbistanı, həm də regionun digər dövlətləri kifayət qədər hərbi potensiala malikdirlər və biz ehtiyac yaranarsa, mövcud olan bütün resursları işə salacağıq", - nazir bildirib.
Səudiyyə Ərəbistanının xarici işlər naziri qeyd edib ki, İrana qarşı etimadın son qalıqları da tamamilə tükənib. Onun qiymətləndirməsinə görə, Tehran qonşu dövlətlərlə konstruktiv dialoqda maraqlı olduğunu nümayiş etdirmir.
Əl Səud rəhbəri bildirib ki, İran öz siyasi məqsədlərinə çatmaq naminə şantaj metodlarına əl atır.
"Tehran üzr istəyir, lakin bunlar yalnız bizim dövlətlərimizə təzyiq göstərmək üçün növbəti bir cəhd kimi qəbul edilir. Hər hansı eskalasiya yalnız eskalasiyası ilə cavab veriləcək", - nazir vurğulayıb.
Krallığın xarici siyasət idarəsinin rəhbəri həmçinin İranın Fars körfəzi ölkələrinə qarşı düşmənçilik hərəkətlərinə son qoyacağına ümid etdiyini bildirib.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.