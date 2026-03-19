МИД Саудовской Аравии: Страны Персидского залива ответят на эскалацию эскалацией

Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива ответят эскалацией на любую эскалацию напряженности со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции, состоявшейся после встречи в Эр-Рияде глав МИД 12 арабских и мусульманских стран, заявил министр иностранных дел Королевства Фейсал бин Фархан Аль Сауд, его выступление транслировал телеканал Al Hadath.

Руководитель саудовской дипломатии подчеркнул, что иранское руководство допустило серьезный просчет, если считало, что арабские государства Залива неспособны дать отпор его нападениям.

"Если в Тегеране рассчитывали, что арабские государства Персидского залива окажутся не в состоянии противостоять его агрессивным действиям, то это было заблуждением. Как Саудовская Аравия, так и другие государства региона располагают достаточным военным потенциалом, и мы задействуем все имеющиеся ресурсы при необходимости", - заявил министр.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии констатировал, что "последние остатки доверия к Ирану были окончательно исчерпаны", а Тегеран, по его оценке, "не проявляет заинтересованности в конструктивном диалоге с соседними государствами".

Как заявил глава саудовской дипломатии, Иран прибегает к "методам шантажа ради достижения собственных политических задач". "Тегеран приносит извинения, однако они воспринимаются лишь как очередная попытка оказать давление на наши государства. Любая эскалация встретит только ответную эскалацию", - подчеркнул министр.

Глава внешнеполитического ведомства Королевства также выразил надежду на то, что Иран прекратит свои враждебные действия в отношении стран Персидского залива.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что удары по газовой инфраструктуре Ирана ознаменовали начало нового этапа конфликта в регионе.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.