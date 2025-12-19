Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Турция обсудили перспективы медиасотрудничества

    Медиа
    • 19 декабря, 2025
    • 18:02
    Азербайджан и Турция обсудили перспективы медиасотрудничества

    Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов встретился с руководителем Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Бурханеттином Дураном в рамках Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

    Как сообщает Report, в ходе встречи было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией в медиасфере последовательно и целенаправленно развивается в направлении борьбы с дезинформацией.

    Быстрое распространение фальшивого и манипулятивного контента в современной информационной среде оказывает серьезное влияние на общественное мнение и региональную стабильность, что требует координации совместных усилий. В этом контексте особо подчеркивалось, что Турецко-азербайджанская медиаплатформа является эффективным механизмом с точки зрения совместной деятельности, оперативного обмена информацией и формирования единой позиции.

    На встрече также была выражена уверенность в том, что обсуждение существующих вызовов в сфере медиа и коммуникаций, определение практических решений и формирование совместных подходов будут осуществляться еще более интенсивно в будущем.

