Азербайджан и Турция обсудили перспективы медиасотрудничества

Исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов встретился с руководителем Департамента по связям с общественностью Администрации президента Турции Бурханеттином Дураном в рамках Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией.

Как сообщает Report, в ходе встречи было подчеркнуто, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией в медиасфере последовательно и целенаправленно развивается в направлении борьбы с дезинформацией.

Быстрое распространение фальшивого и манипулятивного контента в современной информационной среде оказывает серьезное влияние на общественное мнение и региональную стабильность, что требует координации совместных усилий. В этом контексте особо подчеркивалось, что Турецко-азербайджанская медиаплатформа является эффективным механизмом с точки зрения совместной деятельности, оперативного обмена информацией и формирования единой позиции.

На встрече также была выражена уверенность в том, что обсуждение существующих вызовов в сфере медиа и коммуникаций, определение практических решений и формирование совместных подходов будут осуществляться еще более интенсивно в будущем.