Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве
- 14 февраля, 2026
- 20:48
Президент Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих мирных переговорах в Женеве Украина, США и РФ обсудят механизм работы мониторинговой миссии в случае прекращения огня.
Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал жкрналистам в Мюнхене.
"По военным аспектам - они должны принять мониторинговую миссию, как она будет работать в случае завершения войны, то есть мониторинг прекращения огня", - сказал Зеленский.
Он добавил, что Украина будет поднимать тему энергетического перемирия, однако детали данного вопроса он пока раскрыть не может.
Кроме того, украинский лидер заявил, что сегодня после встречи с госсекретарем Марко Рубио у него состоится разговор со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
"Сейчас секретарь Рубио. Далее через два часа проведем телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером прямо отсюда (из Мюнхена, - ред.)", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы ни одна из сторон не могла обвинить Киев в том, что они не хотят окончания войны.