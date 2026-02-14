Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

    Другие страны
    • 14 февраля, 2026
    • 20:48
    Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

    Президент Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих мирных переговорах в Женеве Украина, США и РФ обсудят механизм работы мониторинговой миссии в случае прекращения огня.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал жкрналистам в Мюнхене.

    "По военным аспектам - они должны принять мониторинговую миссию, как она будет работать в случае завершения войны, то есть мониторинг прекращения огня", - сказал Зеленский.

    Он добавил, что Украина будет поднимать тему энергетического перемирия, однако детали данного вопроса он пока раскрыть не может.

    Кроме того, украинский лидер заявил, что сегодня после встречи с госсекретарем Марко Рубио у него состоится разговор со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    "Сейчас секретарь Рубио. Далее через два часа проведем телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером прямо отсюда (из Мюнхена, - ред.)", - заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы ни одна из сторон не могла обвинить Киев в том, что они не хотят окончания войны.

    Владимир Зеленский российско-украинская война переговоры в Женеве Мюнхен
    Ты - Король

    Последние новости

    21:06

    "Аль-Наср" впервые после забастовки включил Роналду в стартовый состав

    Футбол
    20:48

    Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

    Другие страны
    20:34

    Аракчи: Наши друзья в регионе доказали, что они эффективнее группы E3

    В регионе
    20:21

    Премьер Дании: Спор с США по Гренландии не улажен

    Другие страны
    20:07

    Делегация Коллегии адвокатов совершила официальный визит в Австрию

    Внешняя политика
    19:54

    Фон дер Ляйен: Полный запрет морских услуг в координации с G7 и США еще больше изолирует РФ

    Другие страны
    19:41
    Фото

    В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:37
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Кайей Каллас - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:36

    Бразильский спортсмен впервые в истории взял золото зимней Олимпиады

    Другие страны
    Лента новостей