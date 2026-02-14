Зеленский назвал ключевую тему мирных переговоров в Женеве

Президент Владимир Зеленский заявил, что на предстоящих мирных переговорах в Женеве Украина, США и РФ обсудят механизм работы мониторинговой миссии в случае прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал жкрналистам в Мюнхене.

"По военным аспектам - они должны принять мониторинговую миссию, как она будет работать в случае завершения войны, то есть мониторинг прекращения огня", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина будет поднимать тему энергетического перемирия, однако детали данного вопроса он пока раскрыть не может.

Кроме того, украинский лидер заявил, что сегодня после встречи с госсекретарем Марко Рубио у него состоится разговор со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

"Сейчас секретарь Рубио. Далее через два часа проведем телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером прямо отсюда (из Мюнхена, - ред.)", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина будет делать все, чтобы ни одна из сторон не могла обвинить Киев в том, что они не хотят окончания войны.