İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan-Türkiyə media münasibətləri müzakirə edilib

    Media
    • 19 dekabr, 2025
    • 17:28
    Azərbaycan-Türkiyə media münasibətləri müzakirə edilib

    Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumu çərçivəsində Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Burhanettin Duran ilə görüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında media sahəsində formalaşmış strateji tərəfdaşlığın dezinformasiya ilə mübarizə istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə inkişaf etdirildiyi vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, müasir informasiya mühitində saxta və manipulyativ məzmunların sürətlə yayılması ictimai rəyə və regional sabitliyə ciddi təsir göstərir, bu isə türk dövlətləri arasında koordinasiyalı, institusional və davamlı əməkdaşlığın gücləndirilməsini zəruri edir. Bu kontekstdə Türkiyə-Azərbaycan Media Platformasının birgə fəaliyyət, operativ informasiya mübadiləsi və vahid mövqenin formalaşdırılması baxımından effektiv mexanizm olduğu xüsusi olaraq diqqətə çatdırılıb.

    Eyni zamanda bildirilib ki, informasiya axınlarının intensivləşdiyi şəraitdə media sahəsində təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, qarşılıqlı dialoqun dərinləşdirilməsi və peşəkar əməkdaşlığın təşviqi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Görüşdə, həmçinin, media və kommunikasiya sahəsində mövcud çağırışların müzakirəsi, praktik həll yollarının müəyyənləşdirilməsi və birgə yanaşmaların formalaşdırılmasının gələcəkdə daha da intensiv şəkildə həyata keçiriləcəyinə əminlik ifadə edilib.

    Əhməd İsmayılov Medianın İnkişafı Agentliyi Burhanettin Duran
    Азербайджан и Турция обсудили перспективы медиасотрудничества

    Son xəbərlər

    17:48

    Azərbaycanda daha 50 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:46

    PSJ-nin qapıçısı bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    17:45

    Dörd rayonda yaşıllıqlar qanunsuz kəsilib, təbiətə 300 min manata yaxın ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:39

    Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Energetika
    17:37

    Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

    Ekologiya
    17:32
    Foto

    Emin Əmrullayev Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib

    Elm və təhsil
    17:32

    Avstraliya Ukraynaya "Abrams" tanklarının sonuncu partiyasını təhvil verib

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Ankarada Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Türk Dövlətləri Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Media
    17:29

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti