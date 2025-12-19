Meyxanaçı Ağakərim vəfat edib
Şou-biznes
- 19 dekabr, 2025
- 16:28
Meyxanaçı Ağakərim (Kərim Novruzov) vəfat edib.
Bu barədə "Report"a meyxanaçının sənət dostu Ağamirzə (Ağamirzə Məmmədov) məlumat verib.
Qeyd edək ki, Kərim Novruzov uzun müddətdir, ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.
Kərim Novruzov 1964-cü ildə Bakının Maştağa kəndində anadan olub. 1993-cü ildə isə Əliağa Vahidə həsr olunmuş Qəzəlxan festivalının ən yüksək mükafatı olan qızıl medala layiq görülüb.
Bu xəbəri ilk olaraq Manşet saytı yayıb.
