    В Азербайджане с 20 декабря открывается охотничий сезон

    Экология
    • 19 декабря, 2025
    • 17:58
    В Азербайджане с 20 декабря открывается охотничий сезон

    С 20 декабря в Азербайджане официально открывается охотничий сезон.

    Как сообщает Report со ссылкой на Службу по охране биоразнообразия, соответствующее решение было принято на очередном заседании Координационного совета по вопросам охоты.

    Согласно информации, решение основано на результатах экологических мониторингов и имеющихся научных показателей. Охотничий сезон объявлен открытым с 20 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года.

    сезон охоты охота
    Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır
    Hunting season opens in Azerbaijan on December 20

