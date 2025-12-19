İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

    Ekologiya
    • 19 dekabr, 2025
    • 17:37
    Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində "Ov Məsələləri üzrə Koordinasiya Şurası"nın növbəti iclası keçirilib.

    Bioloji Müxtəlifliyin Qorunması Xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, iclasda aparılan ekoloji monitorinqlərin nəticələri və mövcud elmi göstəricilər əsasında 20 dekabr 2025-ci il tarixindən 1 fevral 2026-cı il tarixinədək ov mövsümünün açıq elan edilməsi barədə qərar qəbul olunub.

    Xidmətin rəsmisi Arzu Babayeva bildirib ki, su-bataqlıq ərazilərində müşahidə olunan ekosistem dəyişiklikləri, eləcə də fauna üzrə aparılan ilkin monitorinqlərin nəticələri nəzərə alınaraq ov mövsümünün fəaliyyəti əvvəlcədən planlaşdırılmış müddətdən daha erkən dayandırılmışdı:

    "Sonrakı mərhələdə həyata keçirilən təkrar ekoloji müşahidələr, heyvan populyasiyalarının sayımı və qışlama şəraitinin qiymətləndirilməsi nəticəsində müəyyən olunub ki, bəzi növlər üzrə populyasiya göstəriciləri sabitləşib, quşların qışlama dövrünün ekoloji baxımdan ən həssas mərhələsi başa çatıb. Mövcud elmi əsaslar, monitorinqlərin nəticələri və ekoloji tarazlığın qorunması prinsipləri nəzərə alınaraq ov mövsümünün sabahdan açılması məqsədəuyğun hesab edilib".

    Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyin ov mövsümü
    В Азербайджане с 20 декабря открывается охотничий сезон

    Son xəbərlər

    17:48

    Azərbaycanda daha 50 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

    Biznes
    17:46

    PSJ-nin qapıçısı bir neçə həftə yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq

    Futbol
    17:45

    Dörd rayonda yaşıllıqlar qanunsuz kəsilib, təbiətə 300 min manata yaxın ziyan dəyib

    Ekologiya
    17:39

    Biləsuvar şəhərinə qazın verilişi bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Energetika
    17:37

    Sabahdan Azərbaycanda ov mövsümü açılır

    Ekologiya
    17:32
    Foto

    Emin Əmrullayev Ağcabədidə vətəndaş qəbulu keçirib

    Elm və təhsil
    17:32

    Avstraliya Ukraynaya "Abrams" tanklarının sonuncu partiyasını təhvil verib

    Digər ölkələr
    17:31
    Foto

    Ankarada Dezinformasiyaya Qarşı Mübarizə üzrə Türk Dövlətləri Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Media
    17:29

    Azərbaycanda növbəti torpaq hərracları keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti