    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Quba" üzərində qələbə qazanıb

    Komanda
    • 19 dekabr, 2025
    • 18:50
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Naxçıvan Quba üzərində qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub.

    "Report"un məlumatına görə, B qrupunun matçında "Quba" "Naxçıvan"la qarşılaşıb.

    Bakı İdman Sarayında keçirilən oyun "Naxçıvan"ın 78:69 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Sərhədçi" "Sumqayıt"a 86:83 hesabı ilə qalib gəlib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası basketbol "Naxçıvan" basketbol klubu

