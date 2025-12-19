Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" "Quba" üzərində qələbə qazanıb
Komanda
19 dekabr, 2025
- 18:50
Azərbaycan Basketbol Liqasının X turunda daha bir görüş baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, B qrupunun matçında "Quba" "Naxçıvan"la qarşılaşıb.
Bakı İdman Sarayında keçirilən oyun "Naxçıvan"ın 78:69 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Sərhədçi" "Sumqayıt"a 86:83 hesabı ilə qalib gəlib. X tura dekabrın 21-də yekun vurulacaq.
