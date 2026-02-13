İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Lebron Ceyms NBA-da rekorda imza atıb

    Komanda
    • 13 fevral, 2026
    • 10:49
    Lebron Ceyms NBA-da rekorda imza atıb

    "Los-Anceles Leykers"in 41 yaşlı basketbolçusu Lebron Ceyms NBA tarixində tripl-dabl edən ən yaşlı oyunçu ünvanına sahib çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, təcrübəli basketbolçu bu rekorda müntəzəm çempionatın "Dallas Maveriks" ilə matçında imza atıb.

    Görüş "Los-Anceles Leykers"in 124:104 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Qalib komandanın heyətində 28 xal, 10 ribaund və 12 assistlə yadda qalan L.Ceyms Karl Melouna (40 yaş) məxsus olan rekordu yeniləyərək adını tarixə yazdırıb.

    Lebron Ceyms rekord tripl-dabl NBA Karl Meloun
    LeBron James nabs another NBA milestone with triple-double in Lakers win

    Son xəbərlər

    11:43

    Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olub

    Fərdi
    11:40

    Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunur

    Milli Məclis
    11:36

    "Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıb

    Futbol
    11:36

    Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olub

    Daxili siyasət
    11:35

    Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıb

    Daxili siyasət
    11:33

    Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    11:31

    Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"

    Energetika
    11:24

    Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    11:23
    Foto

    Emin Əmrullayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti