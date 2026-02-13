Lebron Ceyms NBA-da rekorda imza atıb
Komanda
- 13 fevral, 2026
- 10:49
"Los-Anceles Leykers"in 41 yaşlı basketbolçusu Lebron Ceyms NBA tarixində tripl-dabl edən ən yaşlı oyunçu ünvanına sahib çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, təcrübəli basketbolçu bu rekorda müntəzəm çempionatın "Dallas Maveriks" ilə matçında imza atıb.
Görüş "Los-Anceles Leykers"in 124:104 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Qalib komandanın heyətində 28 xal, 10 ribaund və 12 assistlə yadda qalan L.Ceyms Karl Melouna (40 yaş) məxsus olan rekordu yeniləyərək adını tarixə yazdırıb.
Son xəbərlər
11:43
Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olubFərdi
11:40
Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunurMilli Məclis
11:36
"Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıbFutbol
11:36
Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olubDaxili siyasət
11:35
Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıbDaxili siyasət
11:33
Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
11:31
Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"Energetika
11:24
Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
11:23
Foto