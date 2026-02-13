Keçən ay Azərbaycanda 3800 şəxsə əlillik təyin edilib
Sosial müdafiə
- 13 fevral, 2026
- 11:03
Bu ilin yanvar ayında 3800 şəxsə əlillik təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, onlardan 1800 şəxsə ilkin, 2 min şəxsə isə təkrar əlillik təyinatı aparılıb.
Əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron sistem üzərindən, səhiyyə müəssisəsinin e-sistemə daxil etdiyi göndərişlərdəki məlumatlar əsasında həyata keçirilir.
Əlillik təyinatından sonra e-sistem üzərindən əlilliyə görə proaktiv qaydada sosial ödənişlər təyin edilir.
