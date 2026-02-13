Buzovna qəsəbəsində işıq olmayacaq
Energetika
- 13 fevral, 2026
- 11:01
Bu gün Bakının Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində təmir və yenidənqurma işləri həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar olaraq saat 10:30-dan 16:30-dək Buzovna qəsəbəsi Abşeron küçəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq.
Təmir və yenidənqurma işləri yekunlaşdıqdan sonra sözügedən ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
11:43
Niderlandlı idmançı dünya rekordunu yeniləyərək Olimpiya çempionu olubFərdi
11:40
Azərbaycanda vahid böyük şəhər bələdiyyəsi modelinin yaradılması təklif olunurMilli Məclis
11:36
"Barselona" beş ildən sonra ilk dəfə bir hissədə qapısından dörd qol buraxıbFutbol
11:36
Bələdiyyə aktlarının 97,2%-i qanunvericiliyə uyğun olubDaxili siyasət
11:35
Nazir müavini: Bələdiyyələrin vəzifəli şəxslərinin törətdiyi inzibati xətaların sayı xeyli azalıbDaxili siyasət
11:33
Pakistanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
11:31
Mariyana Kuyundziç: "Enerji səmərəliliyi bələdiyyələrin xərclərini azaldır"Energetika
11:24
Azərbaycan və BMT mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edibMədəniyyət siyasəti
11:23
Foto