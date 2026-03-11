Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 11 mart, 2026
- 21:53
Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç martın 11-də Azərbaycana səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
Qeyd edək ki, o, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək. Martın 12-14-nə planlaşdırılan forum çərçivəsində qlobal çağırışlar, çoxtərəfli əməkdaşlıq və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinə dair geniş müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
22:43
Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Bolqarıstana uduzubKomanda
22:37
Ali Tsokayev Serbiyada Avropa çempionu olubFərdi
22:31
İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə görüşündə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi xüsusi qeyd olunubXarici siyasət
22:22
Azərbaycanla Aİ arasında güzəştli tarif prinsipləri əsasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
22:14
Foto
İlham Əliyevin Aİ Şurasının Prezidenti ilə rəsmi nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olubXarici siyasət
22:02
Foto
Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblərFərdi
22:02
İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 600-ü ötüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
21:53
Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlibXarici siyasət
21:53