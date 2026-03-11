İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 21:53
    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlib

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç martın 11-də Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağı Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Qeyd edək ki, o, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan XIII Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək. Martın 12-14-nə planlaşdırılan forum çərçivəsində qlobal çağırışlar, çoxtərəfli əməkdaşlıq və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinə dair geniş müzakirələrin aparılması nəzərdə tutulur.

    Bosniya və Herseqovina Jelka Tsviyanoviç
    Член Президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Азербайджан
    Member of Bosnia and Herzegovina Presidency arrives in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    22:43

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Bolqarıstana uduzub

    Komanda
    22:37

    Ali Tsokayev Serbiyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    22:31

    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə görüşündə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi xüsusi qeyd olunub

    Xarici siyasət
    22:22

    Azərbaycanla Aİ arasında güzəştli tarif prinsipləri əsasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:14
    Foto

    İlham Əliyevin Aİ Şurasının Prezidenti ilə rəsmi nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    22:02
    Foto

    Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

    Fərdi
    22:02

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 600-ü ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:53

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    21:53

    Koşta: Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi dünyada artan gərginlik şəraitində hər zamankindən daha vacibdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti