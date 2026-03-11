Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Член Президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 22:07
    Член Президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Азербайджан

    Член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович 11 марта прибыла с визитом в Азербайджан.

    Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.

    Отметим, что она примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви. В рамках форума, который запланирован на 12-14 марта, предусмотрено проведение широких дискуссий касательно глобальных вызовов, многостороннего сотрудничества и вопросов международной безопасности.

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlib
    Member of Bosnia and Herzegovina Presidency arrives in Azerbaijan
