Член Президиума Боснии и Герцеговины Цвиянович прибыла в Азербайджан

Член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович 11 марта прибыла с визитом в Азербайджан.

Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостью встретили заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Отметим, что она примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви. В рамках форума, который запланирован на 12-14 марта, предусмотрено проведение широких дискуссий касательно глобальных вызовов, многостороннего сотрудничества и вопросов международной безопасности.