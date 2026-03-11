İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    BMT baş katibi Ankarada Türkiyə Prezidenti və XİN başçısı ilə görüşəcək

    Region
    • 11 mart, 2026
    • 21:29
    BMT baş katibi Ankarada Türkiyə Prezidenti və XİN başçısı ilə görüşəcək

    BMT-nin baş katibi Antonio Quterreş Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xarici işlər naziri Hakan Fidanla görüşəcək.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, bu barədə baş katibin sözçüsü Stefan Dujarrik ənənəvi mətbuat kornfransıda bildirib.

    S.Dujarrikin sözlərinə görə baş katibin Türkiyəyə səfərinin məqsədi Ramazan ayında Türkiyə xalqı ilə həmrəylik nümayiş, ölkənin qaçqınlara ev sahibliyi etməklə göstərdiyi səxavəti vurğulamaqdır: "Səfər çərçivəsində baş katib bir sıra yüksək səviyyəli görüşləri də nəzərdə tutulur. Baş katibin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və xarici işlər naziri Hakan Fidanla görüşəcək. Görüşlərdə BMT ilə Türkiyə arasındakı tərəfdaşlıq münasibətləri, həmçinin regiondakı vəziyyət müzakirə olunacaq".

    O, qeyd edib ki, A.Quterreş Atatürk Beynəlxalq Sülh Mükafatı"na layiq görülüb. Hazırda Türkiyədə səfərdə olan baş katibə mükafat Ankarada dünyada fəaliyyət göstərən BMT əməkdaşları adından veriləcək.

    Sözçü əlavə edib ki, Antonio Quterreş iftar süfrəsində də iştirak edəcək.

    BMT baş katibi Rəcəb Tayyib Ərdoğan Hakan Fidan

    Son xəbərlər

    21:29

    BMT baş katibi Ankarada Türkiyə Prezidenti və XİN başçısı ilə görüşəcək

    Region
    21:23

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    21:16
    Foto

    Azərbaycanın qadın siyasəti BMT-də dəyirmi masada təqdim olunub

    Xarici siyasət
    20:59
    Foto

    Nigeriyanın daha üç vətəndaşı İrandan Azərbaycana təxliyə olunub - YENİLƏNİB-4

    Daxili siyasət
    20:55

    Rusiyadan Misirə gedən yük gəmisi Çanaqqala boğazında saya oturub

    Region
    20:26
    Foto

    İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Azərbaycanın 2 qadın güləşçisi Avropa çempionatında finala yüksəlib

    Fərdi
    20:17
    Foto

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində Təhlükəsiz İdman Komissiyası təsis edilib

    Fərdi
    20:12

    Qlobal Bakı Forumunun iştirakçıları üçün iftar süfrəsi açılıb

    Din
    Bütün Xəbər Lenti