    Генсек ООН встретится в Анкаре с Эрдоганом и Фиданом

    В регионе
    • 11 марта, 2026
    • 21:37
    Генсек ООН встретится в Анкаре с Эрдоганом и Фиданом

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Турции, встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

    "В рамках визита запланирован также ряд встреч на высшем уровне. На этих встречах будут обсуждены партнерские отношения между ООН и Турцией, а также ситуация в регионе", - уточнил он.

    По его словам, целью визита Гутерриша в Турцию является демонстрация солидарности с турецким народом в месяц Рамазан и поощрение создаваемых в стране благоприятных условий для беженцев.

    Он отметил, что Гутерриш был удостоен "Международной премии мира имени Ататюрка". Она будет вручена ему в Анкаре от имени сотрудников ООН, работающих по всему миру.

    Пресс-секретарь добавил, что генсек ООН также примет участие в ифтаре.

    BMT baş katibi Ankarada Türkiyə Prezidenti və XİN başçısı ilə görüşəcək
    UN Secretary General to meet with Erdogan and Fidan in Ankara
