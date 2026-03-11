İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Koşta: Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi dünyada artan gərginlik şəraitində hər zamankindən daha vacibdir

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 21:53
    Koşta: Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi dünyada artan gərginlik şəraitində hər zamankindən daha vacibdir

    Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının Prezidenti Antonio Koşta Bakıda səmimi qəbula görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Azərbaycan lideri ilə görüşdən sonra "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.

    "Təşəkkür edirəm İlham Əliyev, Bakıda səmimi qəbula görə sağ olun. Mən gələcəyə dair ortaq baxışımızı əks etdirən, Aİ ilə Azərbaycan arasında daha sıx əməkdaşlıq üzrə yeni çərçivə proqramı üzərində işimizin davam etdirilməsini səbirsizliklə gözləyirəm. Artan qlobal gərginlik və qeyri-sabitlik şəraitində aramızdakı əlaqələrin möhkəmləndirilməsi həmişəkindən daha vacibdir", - Antonio Koşta qeyd edib.

    İlham Əliyev Avropa İttifaqı Antonio Koşta
    Кошта: Укрепление отношений ЕС и Азербайджана становится как никогда важным в условиях напряженности в мире
    Costa: Strengthening EU-Azerbaijan ties more important than ever

    Son xəbərlər

    22:43

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Bolqarıstana uduzub

    Komanda
    22:37

    Ali Tsokayev Serbiyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    22:31

    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə görüşündə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi xüsusi qeyd olunub

    Xarici siyasət
    22:22

    Azərbaycanla Aİ arasında güzəştli tarif prinsipləri əsasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:14
    Foto

    İlham Əliyevin Aİ Şurasının Prezidenti ilə rəsmi nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    22:02
    Foto

    Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

    Fərdi
    22:02

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 600-ü ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:53

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    21:53

    Koşta: Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi dünyada artan gərginlik şəraitində hər zamankindən daha vacibdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti