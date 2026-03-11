Кошта: Укрепление отношений ЕС и Азербайджана становится как никогда важным в условиях напряженности в мире

Председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием в Баку.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X после встречи с Азербайджанским лидером.

"Спасибо, Ильхам Алиев, спасибо за теплый прием в Баку. Я с нетерпением жду продолжения нашей работы над новой рамочной программой более тесного сотрудничества ЕС и Азербайджана, которая отражает наше общее видение будущего. В условиях растущей глобальной напряженности и нестабильности укрепление связей между нами важно как никогда", - отметил Антониу Кошта.