    Кошта: Укрепление отношений ЕС и Азербайджана становится как никогда важным в условиях напряженности в мире

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 21:42
    Председатель Совета Европейского союза Антониу Кошта поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за теплый прием в Баку.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети X после встречи с Азербайджанским лидером.

    "Спасибо, Ильхам Алиев, спасибо за теплый прием в Баку. Я с нетерпением жду продолжения нашей работы над новой рамочной программой более тесного сотрудничества ЕС и Азербайджана, которая отражает наше общее видение будущего. В условиях растущей глобальной напряженности и нестабильности укрепление связей между нами важно как никогда", - отметил Антониу Кошта.

    Koşta: Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi dünyada artan gərginlik şəraitində hər zamankindən daha vacibdir
    Costa: Strengthening EU-Azerbaijan ties more important than ever
