    • 11 mart, 2026
    • 22:02
    Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

    Beynəlxalq Kanoe Federasiyasının (İCF) prezidenti Tomas Konyetsko və Avropa Kanoe Assosiasiyasının (ECA) prezidenti Jan Zunqrana Azərbaycana səfər ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, səfər çərçivəsində beynəlxalq kanoe təşkilatlarının rəhbərləri Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyasında olublar.

    Qonaqlara federasiyanın inzibati binasındakı iş şəraiti ilə bağlı məlumat verilib.

    Daha sonra Tomas Konyetsko və Jan Zunqrana yerli federasiyanın nümayəndə heyəti ilə birgə bulvar ərazisində fəaliyyət göstərən Bakı Avarçəkmə və Kanoe İdman Klubuna baş çəkiblər. Bazadakı məşq şəraiti ilə tanış olan qonaqlar avarçəkənlərin Xəzər dənizindəki gündəlik məşqlərini izləyiblər.

    Beynəlxalq Kanoe Federasiyası Tomas Konyetsko Avropa Kanoe Assosiasiyası Jan Zunqrana Azərbaycan Kanoe və Avarçəkmə Federasiyası

