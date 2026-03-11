İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    "Maersk" şirkəti Omanda Salalah limanının fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    • 11 mart, 2026
    • 21:38
    Maersk şirkəti Omanda Salalah limanının fəaliyyətini dayandırıb

    "Maersk" şirkəti martın 11-də növbəti bildirişə qədər Salalah (Oman) limanında bütün əməliyyatların dayandırıldığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN "Maersk"ə istinadən məlumat yayıb.

    Şirkətin məlumatına görə, bu, ümumi yüklər terminalının yaxınlığında baş vermiş hadisə ilə əlaqədardır. Təfərrüatlar açıqlanmır.

    "Heyət müəyyən olunmuş təxliyə protokoluna əməl edir, terminal rəhbərliyi isə insanların təhlükəsizliyinin təminatı üçün hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlıq edir. Bütün əməliyyatlar növbəti bildirişə qədər dayandırılıb", - bəyanatda bildirilib.

    Daha əvvəl bildirilib ki, Salalah limanındakı neft anbarları zərbə nəticəsində zədələnib. Hadisə zamanı limanda 19 gəmi olub.

    Salalah limanı oman
    Maersk приостановила работу порта Салала в Омане
    Maersk halts operations at Oman"s Port of Salalah after incident

    Son xəbərlər

    22:43

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi səfərdə Bolqarıstana uduzub

    Komanda
    22:37

    Ali Tsokayev Serbiyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    22:31

    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə görüşündə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi xüsusi qeyd olunub

    Xarici siyasət
    22:22

    Azərbaycanla Aİ arasında güzəştli tarif prinsipləri əsasında ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:14
    Foto

    İlham Əliyevin Aİ Şurasının Prezidenti ilə rəsmi nahar əsnasında geniş tərkibdə görüşü olub

    Xarici siyasət
    22:02
    Foto

    Beynəlxalq federasiya rəhbərləri Bakıda avarçəkmə məşqlərini izləyiblər

    Fərdi
    22:02

    İsrailin Livana zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 600-ü ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:53

    Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin üzvü Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    21:53

    Koşta: Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin möhkəmlənməsi dünyada artan gərginlik şəraitində hər zamankindən daha vacibdir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti