Maersk приостановила работу порта Салала в Омане

Компания Maersk объявила в среду о приостановке всех операций в порту Салала (Оман) до дальнейшего уведомления.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на Maersk.

По информации компании, это связано с происшествием вблизи терминала для генеральных грузов. Подробности не сообщаются.

"Персонал следует установленному протоколу эвакуации, а руководство терминала сотрудничает с властями для обеспечения безопасности людей. Все операции приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

Отметим, что ранее нефтехранилища в порту Салала (Оман) были повреждены в результате удара. В момент происшествия в порту находилось 19 судов.