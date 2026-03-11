Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Maersk приостановила работу порта Салала в Омане

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 20:55
    Maersk приостановила работу порта Салала в Омане

    Компания Maersk объявила в среду о приостановке всех операций в порту Салала (Оман) до дальнейшего уведомления.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на Maersk.

    По информации компании, это связано с происшествием вблизи терминала для генеральных грузов. Подробности не сообщаются.

    "Персонал следует установленному протоколу эвакуации, а руководство терминала сотрудничает с властями для обеспечения безопасности людей. Все операции приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении.

    Отметим, что ранее нефтехранилища в порту Салала (Оман) были повреждены в результате удара. В момент происшествия в порту находилось 19 судов.

