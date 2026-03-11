В оманском порту Салала из-за ударов повреждены нефтехранилища

Нефтехранилища в порту Салала (Оман) были повреждены в результате удара.

Как передает Report, об этом сообщает британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.

Портовая охрана рекомендовала всем судам, пришвартованным в порту, подготовиться к отплытию. В момент происшествия в порту находилось 19 судов.

Сообщений о повреждениях торговых судов и пострадавших людях не поступало.