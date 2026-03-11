İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    11 mart, 2026
    • 19:12
    Omanın Salalah limanına zərbələr nəticəsində neft anbarları zədələnib

    Salalah limanındakı (Oman) neft anbarları zərbələr nəticəsində zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə dəniz təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslaşan Britaniyanın "Ambrey" şirkəti məlumat yayıb.

    Liman mühafizəsi orada yan almış bütün gəmilərə yola düşməyə hazırlaşmağı tövsiyə edib. Hadisə baş verən vaxt limanda 19 gəmi olub.

    Ticarət gəmilərinin zədələnməsi və insanların xəsarət alması barədə məlumat daxil olmayıb.

    В оманском порту Салала из-за ударов повреждены нефтехранилища
    Oil storage facilities hit in Oman's Salalah port

