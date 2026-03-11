Qətər XİN: İranın Fars körfəzinin ərəb ölkələrinə hücumları münasibətlərə zərər vurur
- 11 mart, 2026
- 21:51
İranın Fars körfəzinin ərəb ölkələrinə hücumları region dövlətləri ilə münasibətlərə ciddi zərər vurur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətərin Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) dövlət naziri Məhəmməd əl-Xüleyfi "Al Jazeera" telekanalına müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, region ölkələri İranın düşməni deyil, lakin Tehran raket zərbələri endirməyə, o cümlədən Qətər ərazisinə zərbələr vurmağa davam edir.
"Bu, İrana heç bir fayda gətirmir və əslində uzunmüddətli tarixi münasibətlərə böyük zərər vurur", - diplomat bildirib.
Əl-Xüleyfi vurğulayıb ki, Qətər son anadək müxtəlif diplomatik kanallar vasitəsilə böhranı dayandırmağa və müharibənin başlamasının qarşısını almağa çalışıb.
O, həmçinin zərbələrin hədəf spektrinin genişlənməsindən narahatlığını ifadə edib. Məhəmməd əl-Xüleyfinin sözlərinə görə, son günlər bu zərbələr energetika, aviasiya və ticarət obyektləri daxil olmaqla mülki infrastruktura təsir etməyə başlayıb.
Eyni zamanda, Məhəmməd əl-Xüleyfi qeyd edib ki, Doha İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik və sülh yolu ilə həllinə çağırmağa davam edir.