    МИД Катара: Атаки Ирана наносят ущерб отношениям со странами Персидского залива

    11 марта, 2026
    21:05
    Атаки Ирана на арабские страны Персидского залива наносят серьезный ущерб отношениям с государствами региона.

    Как передает Report, об этом заявил государственный министр в МИД Катара Мухаммед аль-Хулейфи в интервью телеканалу Al Jazeera.

    По его словам, страны региона не являются врагами Ирана, однако Тегеран продолжает наносить ракетные удары, в том числе по территории Катара.

    "Это не приносит Ирану никакой выгоды, а на самом деле наносит огромный ущерб долгим историческим отношениям", - сказал дипломат.

    Аль-Хулейфи подчеркнул, что Катар до последнего момента пытался через различные дипломатические каналы сдержать кризис и предотвратить начало войны.

    Он также выразил обеспокоенность расширением спектра целей ударов, которые, по его словам, в последние дни начали затрагивать гражданскую инфраструктуру, включая объекты энергетики, авиации и торговли.

    В то же время представитель катарского внешнеполитического ведомства отметил, что Доха продолжает призывать к дипломатическому и мирному урегулированию конфликта вокруг Ирана.

