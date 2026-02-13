Sahibə Qafarova: ABŞ-nin Vitse-prezidentinin Azərbaycana səfəri tarixi əhəmiyyətə malikdir
- 13 fevral, 2026
- 11:05
ABŞ-nin Vitse-prezidenti Cey. Di. Vensin Azərbaycana səfəri tarixi əhəmiyyətə malikdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib.
"Bu səfər iki ölkə arasında yeni mərhələnin açılması deməkdir. Bu səfərlər bir çox sahələr üzrə ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığının dərinləşməsini möhkəm təməl üzərində qurur. İki ölkə arasında imzalanmış Xartiya bir çox sahələrdə iş birliyini əks etdirir", - o əlavə edib.
Parlament sədri bildirib ki, bu gün regionda baş verən dəyişikliklər şəraitində Azərbaycan tərəfdaşlıq prinsipinə əsaslanır: "Biz Ermənistanla sülh istiqamətində ABŞ Prezidenti Donald Trampın rolunu yüksək qiymətləndiririk".
O əlavə edib ki, iki ölkənin əməkdaşlığı geniş bir bölgənin maraqlarına xidmət edir.
Qeyd edək ki, fevralın 10-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Cey. Di. Vens Azərbaycanda səfərdə olub.