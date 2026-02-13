Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значение

Визит вице-президента США Джея Ди Вэнса в Азербайджан имеет историческое значение, знаменуя собой начало нового этапа взаимодействия между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на пленарном заседании парламента.

По ее словам, визиты такого уровня закладывают прочную основу для углубления американо-азербайджанского сотрудничества в различных сферах.

"Подписанная между государствами Хартия отражает широкий спектр партнерства", - подчеркнула Гафарова.

Говоря о текущих изменениях в регионе, спикер заявила, что Азербайджан руководствуется принципом партнерства. Она отметила, что Баку высоко оценивает роль президента США Дональда Трампа в продвижении мира с Арменией.

Сотрудничество Азербайджана и США отвечает интересам всего региона, добавила Гафарова.

Отметим, что 10 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс находился с визитом в Азербайджане.