    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, bələdiyyələrin illik hesabatına baxılacaq

    Milli Məclis
    • 13 fevral, 2026
    • 11:00
    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, bələdiyyələrin illik hesabatına baxılacaq

    Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında məruzəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 10 məsələ daxil edilib.

    İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.

    Milli Məclis Plenar iclas
    На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетов

