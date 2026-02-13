Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, bələdiyyələrin illik hesabatına baxılacaq
Milli Məclis
- 13 fevral, 2026
- 11:00
Milli Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə Bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında məruzəsi daxil olmaqla, ümumilikdə, 10 məsələ daxil edilib.
İclas spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilir.
