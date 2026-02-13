На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетов
Милли Меджлис
- 13 февраля, 2026
- 11:10
Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания включено рассмотрение 10 вопросов, в том числе заслушивание доклада об итогах деятельности за 2025 год органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов.
Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.
Последние новости
11:39
Сахиба Гафарова: Визит вице-президента США в Азербайджан имеет историческое значениеВнешняя политика
11:34
Кобахидзе: Иностранные студенты ежегодно приносят экономике Грузии 1,2 млрд лариВ регионе
11:31
Джахид Микаилов: Минэнерго продолжит поддержку муниципалитетов в сфере энергоэффективностиЭнергетика
11:27
Грузия с 1 марта ограничивает деятельность иностранцев в странеВ регионе
11:24
Азербайджанский банк выплатит до 70% чистой прибыли в виде дивидендовФинансы
11:13
В РФ 11 детей из соццентра госпитализированы с признаками кишечной инфекцииДругие страны
11:10
На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетовМилли Меджлис
11:09
Фото
Азербайджанская делегация прибыла в Армению для участия в круглом столе "Мост мира"В регионе
11:06