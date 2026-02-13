На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетов

Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания включено рассмотрение 10 вопросов, в том числе заслушивание доклада об итогах деятельности за 2025 год органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов.

Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.