    Милли Меджлис
    • 13 февраля, 2026
    • 11:10
    На сегодняшнем пленарном заседании ММ будет заслушан годовой отчет муниципалитетов

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания включено рассмотрение 10 вопросов, в том числе заслушивание доклада об итогах деятельности за 2025 год органа, осуществляющего административный надзор за деятельностью муниципалитетов.

    Заседание проходит под председательством спикера Сахибы Гафаровой.

    Milli Məclisin plenar iclası başlayıb, bələdiyyələrin illik hesabatına baxılacaq
    Лента новостей